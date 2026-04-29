Arsenal, Gyokeres: "Abbiamo creato buone occasioni ma dobbiamo fare di più a casa nostra"

Viktor Gyokeres ha parlato ai microfoni di Prime Video della partita pareggiata stasera a Madrid: "Abbiamo giocato una sola partita, ce n'è un'altra ma sapevamo che sarebbe stata tosta oggi, contro questo pubblico. Abbiamo creato buone occasioni ma dobbiamo fare di più a casa nostra. Spero che giocheremo creando di più e per vincere la partita".