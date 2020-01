© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Caldara torna all’Atalanta. Ai canali ufficiali del club orobico, il difensore ex Milan e Juventus si presenta così ai suoi nuovi tifosi, rivelando anche che a breve diventerà papà: “Sono molto emozionato per questa notizia che ho scoperto due mesi fa. In questo momento sfortunato dal punto di vista calcistico mi è successa questa cosa con la mia compagna e sono molto contento. Non vediamo l’ora di conoscere il bambino. Questo periodo difficile mi ha aiutato a crescere umanamente, a volte serve anche questo. Ora che sono per terra sta a me tornare più forte di prima. Io sarò sempre debitore all’Atalanta, ai tifosi, devo solo ripagarli di questa fiducia. È una scommessa anche per loro visto che è tanto che non gioco, il fatto che abbiano così tanta fiducia mi riempie di orgoglio e spero di ripagarla”, ha concluso.