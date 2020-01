© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta sta cercando un difensore dopo il probabilissimo addio di Simon Kjaer e quello, possibile, di Roger Ibanez, richiesto da molti club sia di Serie A che all'estero. Nel mirino c'è quindi Kevin Bonifazi, giovane difensore mancino che al Torino non sta trovando grande spazio. Domani ci sarà un incontro tra i due club, come spiega Sky, per capire la fattibilità dell'operazione.