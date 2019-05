© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo al finale di stagione e al futuro, partendo dal mercato: "Al Genoa Preziosi mi vendeva tanti giocatori, qui forse anche di più. Magari un certo nucleo è rimasto ma per il resto dobbiamo ricompattare sempre la squadra. Sono stato aiutato dall'ambiente, c'è sempre unità di intenti. Nello spogliatoio vogliamo tutti il massimo e ci servirà anche un po' di fortuna per raggiungere i nostri obiettivi".

Ha mai pensato a un'esperienza all'estero?

"Ho sempre rifiutato, non tanto per motivi legati al lavoro ma per una scelta di vita, sto bene in Italia".

Le dà fastidio che si parli spesso del suo futuro?

"No, non mi dà fastidio. Probabilmente ne parla chi non ha obiettivi da raggiungere in queste ultime settimane della stagione, noi invece dobbiamo restare concentrati sul presente".