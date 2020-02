Atalanta-Genoa, le formazioni: Gasp sceglie Pasalic. L'ex Masiello dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Atalanta può approfittare del passo falso della Roma, battuta ieri sera dal Sassuolo, per scavalcare i giallorossi in classifica e salire al quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Il Genoa, da parte sua, deve smuovere le acque in fondo alla classifica per cercare di allontanare l’ultimo posto.

Gian Piero Gasperini preferisce Djimsiti a Caldara per completare la difesa della Dea con Toloi e Palomino. A centrocampo Pasalic-De Roon, si accomoda in panchina il rientrante Castagne, con Gosens a sinistra.

Davide Nicola punta sul grande ex: è Masiello a chiudere il terzetto difensivo dei rossoblù. Sorpresa in attacco: ci si aspettava il tandem Pandev-Favilli, giocano invece Sanabria e Pinamonti, due nove puri. Sulle fasce: Ghiglione a destra e Criscito a sinistra, in mezzo preferito Behrami a Cassata con Schone e Sturaro.

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.