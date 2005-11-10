Atalanta, Giuntoli: "Peccato per gli infortuni, ma la nostra rosa è molto competitiva"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan: "Abbiamo una rosa molto ampia, di giocatori molto bravi. Siamo convinti di avere una squadra competitiva, dispiace perché abbiamo tanti difensori fuori ma siamo ripartiti con due vittorie e vogliamo dare continuità anche di prestazioni".

Può essere la serata della svolta definitiva?

"Vogliamo trovare un'identità chiara, il mister ha grande esperienza e sta valutando un paio di cose: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Alla fine conterà l'atteggiamento dei ragazzi, per creare una mentalità serve continuità nell'atteggiamento, poi i risultati sono anche frutto di episodi".

È corretto parlare di un anno di transizione?

"Di sicuro è un anno dove dobbiamo trovare un'identità chiara, si può chiamare assestamento o ricominciare. Siamo partiti con uno spareggio europeo, alcuni ragazzi sono arrivati tardi. Dobbiamo crescere, ma avere anche grande equilibrio. Veniamo da due vittorie, abbiamo cercato di correggere quello che c'era da correggere, credo sia quello che serve per ripartire forte".