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Atalanta, Giuntoli: "Momento delicato, stare insieme ci dà forza"

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Andrea Carlino
Oggi alle 18:36Serie A
autore Andrea Carlino
05.11.2026 18:36Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Kairat Almaty nella terza giornata della League Phase di Conference League. Nel pre-partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli, che ha analizzato il momento vissuto dal gruppo dopo il ritiro seguito al match contro il Parma, soffermandosi sulle difficoltà legate ai numerosi infortuni e sullo spirito necessario per superare la sfida contro la formazione kazaka.

C'è molta curiosità, soprattutto tra i tifosi, di vedere l'Atalanta questa sera. C'è curiosità anche da parte vostra, considerando che la prima partita ufficiale potrebbe cambiare lo scenario?
"Siamo arrivati carichi a questa partita, reduci da due buone amichevoli. Stiamo cercando di portare in campo quello che il mister ci trasmette sin dal primo giorno di ritiro. Piano piano stiamo entrando nel suo meccanismo, stiamo capendo come vuole giocare: penso si veda in campo e stasera cercheremo di fare la miglior prestazione possibile".

Nessuno meglio di lei può raccontare il clima vissuto in queste ore, dopo il ritiro ordinato in coda alla partita con il Parma. Come arriva la squadra a questa sfida?
"Intanto ci ha fatto bene: siamo stati insieme e abbiamo parlato non solo di calcio, e questo ci fa solo che bene. È un momento delicato, abbiamo avuto tante assenze, siamo in 15 e stiamo affrontando l'ottava gara in pochi giorni. Stare insieme ci fa sempre bene, anche perché sappiamo che possiamo aiutarci da soli e che stare insieme ci dà forza".

Il valore della rosa del Kairat Almaty è stimato intorno ai 9 milioni, mentre quello dell'Atalanta sfiora i 450 milioni. Al netto dei tanti infortuni, il divario tecnico è un fattore che vi rassicura in un momento del genere?
"In questo momento non pensiamo ai divari tecnici, né da una parte né dall'altra: pensiamo a noi stessi. Pensiamo a trovare le distanze corrette in campo e gli equilibri fuori dal campo. Stare insieme, come ho detto, ci fa bene, perché quando si ricomincia tutto da zero probabilmente si perde un po' l'orientamento, e noi dobbiamo ritrovarlo alla svelta".

È ragionevole pensare che il 22 novembre, dopo la sosta di campionato prima della sfida con l'Inter, Sarri riavrà tutta la rosa a disposizione o l'infermeria non si sarà ancora svuotata del tutto?
"Credo proprio di no: ci sarà ancora Scalvini o qualcun altro un pochino indietro, ma sicuramente rientreranno 4-5 ragazzi che ci daranno una mano. È chiaro che, ripeto, anche della partita dell'altro giorno siamo molto contenti del primo tempo, nonostante un gol subito che ci ha tagliato le gambe e a cui non abbiamo reagito dal punto di vista morale. Dobbiamo reagire da ora in poi e cercare, come ho detto, di stare insieme, perché ci può fare solo che bene".

Un ultimo pensiero prima di lasciarla andare: la testa è rivolta in parte anche alla partita di domenica?
"Intanto pensiamo a stasera: dobbiamo fare una gara alla volta. Siamo in pochi e abbiamo avuto tanti assenti in questo ciclo tremendo di nove gare; i ragazzi hanno fatto buone gare, altre meno, però l'impegno sinceramente non è mai mancato. Dobbiamo avere la forza, tutti insieme, di reagire alle avversità che le partite ci mettono contro, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello morale".

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