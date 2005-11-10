Atalanta, Giuntoli: "Sarri sta percorrendo la strada corretta, contiamo su Scamacca"
autore
Antonino Sergi
Antonino Sergi
Oggi alle 20:15Serie A
autore Antonino Sergi
22.11.2026 20:15Serie A
© foto di Federico De Luca 2026
Intervistato da DAZN, prima della sfida contro l'Inter ha parlato così il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli: "Scamacca conosciamo le sue qualità, ci sono due attaccanti molto bravi ed era partito molto bene. Contiamo molto su di lui. Sarri ha fatto tanti moduli in carriera, sta percorrendo una strada corretta e poi ci sono stati tanti infortuni. Siamo fiduciosi, è sempre stata una persona giusta e intelligente".
Terza panchina nelle ultime quattro per Rowe.
"Ha passato un'estate tribolata, Sarri lo sta alternando. Ci si aspettiamo molto da lui, volevamo prendere un esterno sinistro alto di piede destro e può rappresentare l'ideale in questo sistema".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:23 Serie A
Cardinale carica il Milan: "Se giocheremo sul mercato di gennaio, lo faremo per vincere"
20:16 Serie ALive TMW
Live TMWConferenza Alvini dopo Milan-Frosinone: a breve la diretta delle parole LIVE
20:01 Serie A
Milan-Frosinone 5-1, le pagelle: Rabiot fa quello che vuole. Ciociari a "difese da incubo"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni