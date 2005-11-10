Intervistato da DAZN, prima della sfida contro l'Inter ha parlato così il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli: "Scamacca conosciamo le sue qualità, ci sono due attaccanti molto bravi ed era partito molto bene. Contiamo molto su di lui. Sarri ha fatto tanti moduli in carriera, sta percorrendo una strada corretta e poi ci sono stati tanti infortuni. Siamo fiduciosi, è sempre stata una persona giusta e intelligente".

Terza panchina nelle ultime quattro per Rowe.

"Ha passato un'estate tribolata, Sarri lo sta alternando. Ci si aspettiamo molto da lui, volevamo prendere un esterno sinistro alto di piede destro e può rappresentare l'ideale in questo sistema".