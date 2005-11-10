A pochi minuti dal fischio d'inizio di Borac-Atalanta, gara valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Conference League, il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match e fare il punto sul momento della squadra.

Evitare i play-off farebbe una bella differenza per un allenatore come Sarri, che avrebbe due settimane in più per lavorare esclusivamente con la squadra senza giocare lo spareggio.

"Intanto dobbiamo cercare di fare bene a prescindere dallo spareggio o meno. Con uno spareggio in meno è chiaro che avremmo più tempo per lavorare, visto che ne abbiamo avuto pochissimo tra nazionale, Mondiale e lo stesso spareggio che abbiamo disputato ad agosto. Ovviamente ci farebbe comodo, però alla fine dobbiamo pensare a stasera, cercare di fare molto bene e dare continuità alle ultime settimane in cui abbiamo ottenuto risultati e prestazioni."

Quanto cambierà quello che arriverà in questo mese da qui a Natale nelle vostre valutazioni di mercato?

"Il nostro mercato alla fine sarà il rientro degli infortunati: ieri non li abbiamo avuti e Sulemana non lo abbiamo avuto quasi mai, quindi saranno tre acquisti molto importanti. Per il resto il mercato è sempre imprevedibile, però noi ci faremo comunque trovare pronti; in questo momento la cosa importante è la squadra, le prestazioni, i risultati e dare continuità a quello che stiamo facendo."

Quella rimonta con l’Inter ha dato una bella spinta: pensa che sia stata liberatoria e che oggi sarebbe bello ripartire da lì?

"Sicuramente abbiamo fatto un finale di partita di grande livello e aspettiamo tutti questa scintilla, come si dice. Alla fine abbiamo fatto prestazioni e risultati, ma non con continuità, ed è proprio la continuità di prestazione e di risultato che ci manca. Sicuramente l’ultima mezz’ora con l’Inter è stata molto buona."

Stavamo parlando poco fa di Spalletti che ha dato delle indicazioni su quello che potrebbe essere l'attaccante migliore per affrontare difensori sempre più imponenti: pensate che gennaio potrebbe essere un mese in cui fare dei cambi anche in partenza lì davanti?

"Onestamente, noi al mercato non ci pensiamo e soprattutto a quello in uscita. Se ti riferisci a Scamacca, ce lo teniamo stretto: stasera parte titolare, abbiamo tanti bravi calciatori e ce li teniamo stretti."