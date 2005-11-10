Atalanta, Giuntoli: "Sarri è uno studioso, sta cercando il vestito tattico adatto"
Pierpaolo Matrone
Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Il dirigente nerazzurro si è soffermato soprattutto sulle scelte di Maurizio Sarri, che per la gara contro i rossoneri ha deciso di affidarsi al 4-2-3-1: "Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra".
Giuntoli: "Sarri si è sempre messo in discussione"
Giuntoli ha quindi evidenziato la capacità del tecnico di adattarsi e rinnovarsi nel corso della propria carriera: "Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione". Parole che sottolineano la fiducia dell'Atalanta nel lavoro di Sarri e nella ricerca della soluzione tattica più adatta alle caratteristiche della rosa nerazzurra.