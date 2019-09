Atalanta, Gollini: "Champions? Ce la giochiamo con tutti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulle colonne dei Tuttosport troviamo una lunga intervista a Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta. L'estremo difensore parla del girone di Champions League: "Vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti. Chiaramente sarà molto dura, il Manchester City è una delle squadre più forti al mondo ma ci proveremo. Lo Shakhtar è sottovalutato solo da chi non conosce il calcio, credo che loro e la Dinamo Zagabria siano le due avversarie con cui battagliare per le posizioni che danno il passaggio del turno". Gollini si sofferma anche sul campionato e su dove potrà arrivare la Dea in questa stagione: " Secondo me abbiamo le possibilità di fare un grande torneo, non sto dicendo che torneremo in Champions ma sono sicuro che possiamo giocarcela con le prime 7-8 del lotto. Sicuramente aver mantenuto l’ossatura della squadra è importante, ti regala grandi certezze. Sappiamo il nostro valore ma siamo consapevoli che non dobbiamo mai sederci: pedaliamo e giochiamo, ci toglieremo delle soddisfazioni. Anche in Champions League: dobbiamo pensare a tutte le partite come decisive, è l’approccio migliore".