TMW Atalanta, i tifosi scendono in piazza a Bergamo: "Gasperini deve restare... Fate i bravi"

Nel giorno in cui è arrivata la fumata bianca fra Gian Piero Gasperini e la Roma (accordo che ancora deve essere ufficializzato così come quello che sancirà la fine del rapporto con l'Atalanta) a Bergamo, città che nella quale il tecnico di Grugliasco ha lavorato negli ultimi nove anni, è andata in scena una manifestazione del tifo atalantino contro l'addio del Gasp.

Come raccontano le immagine di TMW oltre un centinaio di tifosi della Dea sono scesi in piazza per spronare la società e lo stesso tecnico a trovare una nuova via per continuare il rapporto. Non si può parlare di una vera e propria contestazione, bensì dell'ennesima dimostrazione d'affetto del tifo nerazzurro nei confronti di società e allenatore

"Gasperini deve restare... Fate i bravi" è il testo presente su un enorme striscione portato a giro in piazza dal popolo bergamasco, con la parte finale del messaggio che è un chiaro riferimento ad una tipica espressione del presidente Antonio Percassi.