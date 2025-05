TMW Gasperini alla Roma, ci siamo. Inutile l'ultimo tentativo della Juve (con Comolli e Chiellini)

A praticamente 24 ore di distanza dalla conclusione del summit andato in scena ieri a Firenze, Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve dando il suo sì definitivo alla Roma.

Tentativo (a vuoto) della Juventus - La società giallorossa è dunque sempre più sicura di arrivare in tempi brevissimi alla fumata bianca col tecnico (ormai quasi un ex dell'Atalanta. Il tutto, nonostante nonostante il sondaggio della Juventus nei confronti di Gasperini che è arrivato nelle ultimissime ore per mano del Damien Comolli, neo dg in procinto di essere annunciato dal club bianconero, e di Giorgio Chiellini. Un contatto - quello dei due uomini Juve con Gasp - che appunto non ha portato i risultati sperati per la società di Torino.

Le rassicurazioni della Roma - Il tentativo di intervento della Juventus, se vogliamo tardivo (anche per la situazione attualmente in divenire all'interno della società bianconera, leggi qui), non è dunque bastato a contrastare la grandi rassicurazioni che Gasperini ha avuto dalla Roma sia sotto il punto di vista del mercato estivo, sia dal punto di vista contrattuale. Il faccia a faccia di ieri con i Friedkin, alla presenza anche di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, ha portato sì a qualche ora di riflessione da parte di Gasperini, ma ora sembra essere tutto incanalato sui binari giusti. Per la firma, ricordiamo, ad ogni modo servirà aspettare prima la risoluzione del contratto dello stesso tecnico con l'Atalanta.