Atalanta, Mancini tra presente e futuro: tra contratto e richieste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, da rivelazione a conferma. A certezza. Il centrale dell'Atalanta si è guadagnato: il terzo posto in campionato, la Champions League, la Nazionale. Così è già tempo di futuro per il centrale arrivato a Bergamo nell'estate del 2017 ma prenotato dal Perugia già nel gennaio dello stesso anno. Mancini, che secondo quanto racconta radiomercato starebbe per cambiare procuratore, affronterà dunque il tema del rinnovo con l'Atalanta. Adesso in scadenza nell'estate del 2023, Mancini ha però già estimatori in Italia, Roma e non solo.