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Atalanta, oggi allenamento pomeridiano. Individuale per due, terapie per Sulemana
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Quest'oggi, due giorni dopo la sconfitta interna contro la Juventus di sabato sera, l'Atalanta è tornata ad allenarsi agli ordini del tecnico Raffaele Palladino nel centro sportivo di Zingonia.
Allenamento regolare al pomeriggio per quasi tutti i giocatori dell'Atalanta, con lavoro individuale per due: il difensore Isak Hien e il portiere di riserva Francesco Rossi, quest'ultimo vicino all'estensione del proprio contratto con la Dea tramite attivazione dell'opzione di rinnovo automatico, hanno fatto la seduta a parte.
Solamente terapie quest'oggi invece per Kamaldeen Sulemana, ancora alle prese con il recente infortunio al piede.
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