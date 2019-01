Atalanta, per Rigoni ipotesi MLS: c'è l'Atlanta di De Boer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Rigoni non rientra più nei piani dell'Atalanta e come riporta il Corriere di Bergamo di questa mattina il club orobico sta cercando una soluzione per poter cedere il giocatore durante il mercato di gennaio. Avendo già giocato sia con lo Zenit che con i nerazzurri l'argentino non potrà vestire altre maglie di club in campionati che hanno il calendario da luglio 2018 a giugno 2019: escluse le grandi leghe europee e anche quella argentina, con il River Plate che ha chiesto una deroga alla FIFA che difficilmente sarà concessa. Restano le società brasiliane e quelle di MLS con l'Atlanta di De Boer che sarebbe più che interessata.