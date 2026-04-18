Atalanta, Raspadori: "In campionato è ancora tutto aperto. Ora testa alla Coppa Italia"
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Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:
Sulle sue condizioni fisiche
"Mi sento bene fisicamente, mentalmente. Ora c'è il momento più importante della stagione, ci giochiamo tutto. Noi abbiamo fatto un'ottima partita, magari mancando in alcune scelte finali".
Ora la Coppa Italia
"La testa ora è sulla partita di mercoledì. Obiettivo importante per noi, giochiamo davanti ai nostri tifosi motivo in più per dargli una gioia. In campionato è ancora tutto aperto, dobbiamo giocarcela a viso aperto facendo il massimo".
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