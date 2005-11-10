Atalanta, Samardzic: "Abbiamo trovato il modulo, adesso giochiamo bene a calcio"

Lazar Samardzic, numero 10 dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Adesso abbiamo trovato il modulo, stiamo iniziando a giocare veramente bene a calcio come chiede il mister. L'atteggiamento è molto importante, vogliamo continuare così".

Cosa serve per battere il Milan?

"La cosa più importante è l'atteggiamento della squadra, senza quello non si va avanti. Giochiamo offensivo, abbiamo tanti giocatori davanti e vogliamo anche cambiare posizioni per non dare riferimenti al Milan".

Può essere la partita della svolta?

"Ogni partita è importante, sappiamo che in questo stadio è difficile ma siamo una squadra forte e col giusto atteggiamento sono sicuro che potremo fare bene".