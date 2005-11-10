Due esclusi illustri nella vittoria dell'Atalanta: Samardzic e Scamacca restano fuori

Vittoria di fondamentale importanza per l'Atalanta che, dopo la batosta contro il Parma e il pareggio in Conference League va a vincere sul campo del Monza con il punteggio di 0-1. Decide la rete di Krstovic, vero e proprio simbolo dei nerazzurri in questo inizio di stagione. Non si può dire altrettanto per altri due elementi di peso della rosa atalantina, messi per l'ennesima volta ai margini da Maurizio Sarri.

I due esclusi eccellenti

I nomi in questione sono quelli di Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca. Sia il trequartista che il centravanti non hanno fatto parte dell'undici iniziale con cui il tecnico toscano ha affrontato oggi i brianzoli. Nel corso del match, quando c'era da difendere lo 0-1 e magari arrotondare il punteggio, a loro sono stati preferiti Obric, Kessie e Rowe. Se non è una bocciatura poco ci manca, per due elementi non esattamente in cima alle gerachie sarriane.

Gennaio non troppo lontano

Per entrambi c'era stata una chance dall'inizio in Conference League contro Kairat, ma la loro prestazione - come del resto quella di tutta la squadra - non era stata all'altezza delle aspettative. Forse è presto per trarre delle conclusioni definitive, ma i due potrebbero essere sacrificabili nel mercato di gennaio per far posto a giocatori più funzionali per le idee dell'allenatore.