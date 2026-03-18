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Atalanta senza speranze di rimonta, ma i tifosi non mancano: 3.700 nerazzurri a Monaco
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Una marea nerazzurra per le strade di Monaco di Baviera. Nonostante l’Atalanta non abbia grosse speranze di ribaltare il 6-1 subito dal Bayern all’andata, questa sera sono ben 3.700 i sostenitori della Dea attesi all’Allianz Arena.
La gran parte di loro, nelle ore di avvicinamento alla partita, si è concentrata nel centro del capoluogo bavarese, soprattutto a Marienplatz. Preso d’assalto, come sempre in questi casi, anche l’Hofbräuhaus, uno dei birrifici più noti al mondo, celebre anche per essere stato il luogo in cui Adolf Hitler tenne il comizio in cui enunciò i 25 punti del programma del partito nazista tedesco, il 24 febbraio 1920.
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