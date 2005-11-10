Atalanta, serve un centrocampista a gennaio? Nell'U23 spiccano Levak e Steffanoni

Arrivati alla decima giornata di Serie C, è tempo di bilanci per l'Atalanta U23, impegnata nel Girone B. La formazione nerazzurra occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica con 12 punti, a una sola lunghezza dalla zona playoff e con una partita ancora da recuperare contro la Vis Pesaro, rinviata durante la sosta per le nazionali.

Atalanta U23, il bilancio dopo dieci giornate

Il bilancio parla di quattro vittorie, ottenute contro Guidonia, Pescara, Sambenedettese e Gubbio, e cinque sconfitte, con 10 gol segnati e 13 subiti. In Coppa Italia Serie C, invece, il percorso si è concluso già ad agosto, con l'eliminazione ai calci di rigore contro il Cittadella.

L'obiettivo delle formazioni U23 è però un altro, ovvero quello di formare giocatori pronti per la prima squadra. L'esempio più fulgido è ovviamente quello di Marco Palestra, cresciuto nella seconda squadra nerazzurra nella stagione 2023/24 e venduto ad una cifra monstre al Chelsea in estate dopo una grande stagione in Serie A con il Cagliari.

Sergej Levak, fisicità e inserimenti: il centrocampista croato da seguire

Sono tanti i giovani interessanti che militano nell'Atalanta U23, e il profilo da seguire con maggiore attenzione è quello di Sergej Levak: centrocampista croato classe 2006 in questa stagione fra campionato e Coppa Italia ha sempre giocato, mettendo a referto anche un gol e 3 assist in 10 presenze complessive. È un centrocampista dotato di una struttura fisica importante, abbinata a buone qualità tecniche e alla capacità di inserirsi in zona offensiva. Il mix di fisicità, tecnica e capacità d'inserimento rende Levak un profilo interessante nel percorso di crescita dell'Atalanta U23.

Federico Steffanoni, talento e personalità: il classe 2008 si mette in mostra

Federico Steffanoni invece è 2 anni più giovane rispetto a Levak, ma anche lui è un punto fermo della Dea U23: 10 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C con 2 reti e un assist messi a referto. Nel 2024 è stato tra i protagonisti della conquista dello scudetto Under 16 ed ora è protagonista in Serie C con l'Under 23. Nonostante la giovane età, si distingue per personalità, qualità tecniche e capacità di leggere le situazioni di gioco. È un centrocampista che cerca il pallone, si assume responsabilità nella costruzione e sa gestire i ritmi della manovra. Alle qualità in possesso abbina anche disponibilità al sacrificio in fase difensiva.