Atalanta e Inter valorizzano gli U21 più di tutti: Levak spicca su tutti, Iddrissou come Puljic

Si parla spesso della necessità da parte dei club di Serie A di valorizzare i giovani talenti del vivaio. Guardando con attenzione, però, a due società italiane in particolare possiamo notare degli effetti notevoli. Alcuni giocatori di proprietà Atalanta ed Inter stanno diventando dei gioiellini e c'è una speciale classifica a confermarlo.

Quanto brillano gli Under 21

Nella top 3 dei giocatori più preziosi d'età inferiore o uguale a 21 anni, troviamo ben due elementi targati Dea e che stanno facendo le fortune dell'Under 23 in Serie C o che potrebbero trovare presto un posto in prima squadra. Comanda Sergej Levak, nome noto della terza divisione italiana ormai al suo secondo anno: il centrocampista classe 2006 si trova al primo posto per valutazione attuale sul mercato (2,8 milioni di euro) con un gol e 3 assist già in 7 partite tra Serie C e Coppa Serie C. La scorsa stagione ha chiuso con 7 centri invece, venendo convocato diverse volte dell'Atalanta dei "grandi". Tante speranze riposte nel nuovo arrivato Ljubo Puljić, che deve ancora prendere confidenza con il calcio italiano ma si posiziona già al terzo posto, da ex prodotto dell'Academy del Bayern Monaco con 2,5 milioni. Nel mezzo troviamo il numero 9 dell'Inter U23, Jamal Iddrissou: nel 2025/26 ben 12 reti targate nerazzurro tra Primavera e Youth League. Oggi sta ancora cercando di spezzare il digiuno in Serie C, a secco dopo 102 minuti ma con soli 19 anni.

La classifica degli U21 più preziosi della Serie C

1. Levak (20 anni, Atalanta) - 2,8 milioni di euro

2. Iddrissou (19 anni, Inter) - 2,5 milioni di euro

3. Puljic (19 anni, Atalanta) - 2,5 milioni di euro

4. Steffanoni (18 anni, Atalanta) - 2 milioni di euro

5. Navarro (18 anni, Atalanta) - 2 milioni di euro

6. Jakirovic (18 anni, Inter) - 1,5 milioni di euro

7. Mosconi (19 anni, Inter) - 1,5 milioni di euro

8. Obric (20 anni, Atalanta) - 1,5 milioni di euro

9. Owusu (21 anni, Juventus) - 1,5 milioni di euro

10. Elimoghale (17 anni Juventus) - 1,2 milioni di euro

11. Bonetti (21 anni, Reggiana) - 1,2 milioni di euro

*fonte dati: Transfermarkt