Atalanta su Skov. Piace il giovane bomber del Copenaghen

Nel doppio confronto dell'ultima stagione con il Copenaghen, l’Atalanta ha affrontato il muro Vavro, nel mirino da gennaio e conteso da molti. E poi Robert Skov, esterno d’attacco del club scandinavo, reduce dall’esperienza nell’Euro Under 21 con la maglia della Danimarca. Negli ultimi dieci mesi, Skov non è esattamente passato inosservato, dato che si è laureato bomber scelto della Superliga danese, segnando 30 reti (fase finale compresa).

Il jolly d'attacco - L’Atalanta - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è rimasta impressionata nel preliminare e ha iniziato a seguirlo: è uno dei nomi circolati nelle riunioni tecniche e gode del gradimento della dirigenza e di Gasperini. È un profilo che piace e una pista interessante: al momento, però, a Zingonia non paiono intenzionati ad affondare. Dopo essersi assicurato Muriel e Pasalic, il club bergamasco ha rallentato il ritmo del mercato, per continuare un monitoraggio. Il prossimo investimento importante sarà per un attaccante di livello, che vada ad accrescere il già alto potenziale del reparto offensivo: Skov può essere il jolly, l’uomo in più.