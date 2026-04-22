Atalanta, Zappacosta: "La Lazio è sempre stata tra le più forti, rispetto ma non paura"
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L'esterno dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.
Sensazioni?
"Partita molto importante, come tutte le semifinali. L'abbiamo preparata bene e cercheremo di fare del nostro meglio per andare in finale".
Lazio in crescita: vi preoccupa?
"Assolutamente, c'è sempre massimo rispetto e la Lazio è sempre stata una delle migliori squadre del campionato. Stasera porteremo rispetto, ma non avremo paura".
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