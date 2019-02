“Voglio festeggiare il mio primo gol a Madrid”. Alvaro Morata sfida la “sua” Juventus nell’intervista rilasciata ad as. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid ritrova i bianconeri da avversario: “Il mio primo gol con questa maglietta significherebbe molto per me, non potrei non esultare. Certo, rispetto i tifosi della Juve: se segnassi a Torino non esulterei. Credo che entrambe le tifoserie capirebbero”.

La Juve ha Ronaldo. “Sì, ma in finale ci è andata anche senza di lui. È una squadra forte, molto difficile da affrontare. Però siamo l’Atletico e daremo tutto per rendere difficile ai nostri rivali andare avanti”.

Il sistema di Simeone?

“Perfetto per me. Mi piace correre, difendere, lottare”.