Atletico, Simeone ha poco spazio per sorprese: scelte quasi obbligate

Scelte obbligate, o quasi. All’andata, Diego Simeone ha stupito tutti gettando nella mischia Diego Costa. Il Cholo ha costruito il 2-0 sulla Juventus proprio sulla fisicità del suo centravanti spagnolo ma brasiliano: ha sfinito Bonucci e Chiellini, poi presi d’infilata da Morata. Domani, però, Diego Costa non ci sarà. Con lui non ci saranno anche Filipe Luis e Thomas, mentre Godin sarà a mezzo servizio. E Diego Simeone pare avere una sola alternativa. Credere nel suo 4-4-2, o rivederlo e correggerlo.

Zero dubbi in difesa: Arias a destra, Juanfran dirottato a sinistra. Non c’è alternativa, in fin dei conti. Se Godin ce la farà, come pare, dentro lui. Altrimenti, spazio a Savic, vecchia conoscenza del calcio italiano. A centrocampo, Saul a destra e Lemar a sinistra: Koke tampona il buco Thomas al centro, con Rodri, piacevole novità della stagione dei Colchoneros, a completare il reparto. In attacco, Le Petit Diable: Griezmann è il titolare indiscusso. Poi, pare difficile che Simeone possa fidarsi di Kalinic, tornato titolare soltanto contro il Leganes dopo un mese e mezzo di panchina e scampoli di gara. Il croato sarebbe la mossa a sorpresa per dare fisicità all’attacco, ma l’ipotesi più credibile, in alternativa a quella scontata che porta a Morata titolare, sarebbe quella di schierare Angel Correa, determinante nel secondo tempo del Wanda Metropolitano, a supporto di Griezmann.