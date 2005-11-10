Baiano: "De Bruyne è un grandissimo con la palla, ma senza è inesistente"

L'ex attaccante del Napoli Francesco Baiano, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, analizza così la sfida persa dagli azzurri in casa del Villarreal:

"Il Napoli dopo l'errore di Politano si è sciolto, è una cosa preoccupante. Di solito capita alle squadre giovani ma se sei grande sai bene che l'errore ci può stare. Ma una squadra grande e matura reagisce. Ma il Napoli non l'ha fatto. Molti giocano solo con la palla ma il calcio non è il basket".

"De Bruyne? E' un grandissimo giocatore con la palla ma è inesistente senza. Mi devono spiegare il ruolo. Se fai il centrocampista non puoi giocare solo con la palla. Lui dice che vuole divertirsi ma se lo vedo giocare così non mi diverto. Per vincere serve grinta e poi certo anche le qualità tecniche e le sue sono di un altro pianeta rispetto ad altri. Ma lui in Nazionale butta fuma negli occhi parlando di gioco diverso, perché nessun'altra squadra inglese lo ha preso? La verità è che quando si alza il livello di corsa lui fa fatica. In Italia si gioca a rallentatore. In Europa no".

"Lucca? Io da allenatore non regalerei minuti, faccio giocare chi mi dà garanzie. Ha già avuto tanto spazio e non ha mai dato segnali. Quando è entrato non ha mai fatto vedere che è da Napoli. Fossi in Allegri, farei giocare sempre Hojlund. Cos'altro deve fare Allegri? Il problema è che c'erano troppe aspettative su questo giocatore".