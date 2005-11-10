Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"

A un anno dalla morte di Silvano Bini, grande talent scout che ha scoperto molti giovani calciatori che poi sono approdati ai campionati maggiori e molti anche in Nazionale come Antonio Di Natale, Vincenzo Montella, Fabio Galante, Eusebio Di Francesco, ne ha parlato alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, uno dei talenti scoperti, Francesco Baiano: "Un grande dirigente, parliamo di più di 30 anni fa c'era il presidente e lui era a capo di tutto. Vedeva i giocatori, aveva una rete di osservatori importanti. Non parlava molto, ma quando lo faceva, sapeva come farti tirare fuori il meglio. E questo per me è importantissimo. Aveva un rapporto diretto con i giocatori, era un grande intenditore di calcio. Aveva la piena fiducia. Era un uomo dei fatti".

Poi ha parlato della Fiorentina, che sfida l'Atalanta: "Sono due allenatori che non se la passano bene. Speriamo di vedere una bella partita. Le due squadre sono in difficoltà. E' difficile all'Atalanta cambiare gioco dopo tanti anni, molti giocatori sono rimasti in una via di mezzo. Quando le cose vanno male, è facile cambiare, quando le cose vanno bene serve del tempo. Per me però l'Atalanta ha giocatori importanti. Serve cambiare modo di interpretare le partite. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che con Vanoli sembrava potesse cambiare la situazione, ma dopo poco le cose sono tornate come prima. E speriamo che possa fare un risultato importante. Sennò sarebbe drammatica la situazione. Se tu individui un giocatore che ti può risolvere le partite, io lo tengo in campo e non lo faccio uscire per mettere Gnonto. Mi chiedo dopo 10 partite, chi sono i titolari di questa Fiorentina? Cambia sempre la difesa, che è vero che prende sempre 2-3 gol, ma una scelta la vorrai fare o no? Chi è il centravanti titolare? In mezzo campo poi...".