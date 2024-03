Barcellona, Xavi: "Lobotka fa la differenza al Napoli, e penso potrebbe farla anche da noi"

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a una domanda sul suo calciatore preferito degli azzurri: "Se devo dirne uno, dico Lobotka. Mi piace a livello di costruzione del gioco, non perde neanche un pallone. Mi piacerebbe vederlo in un club come il Barcellona. Per me potrebbe fare la differenza anche qui, proprio come la sta facendo al Napoli".

Chi vede favorito?

"Nessuno, dico 50% e 50%. Ma i tifosi ci possono dare qualcosa in più. Domani allo stadio voglio una pentola a pressione".

Come sta Ferran Torres?

"Non ha avuto una ricaduta, ma non dà la sensazione di essere al 100%. Se tutto andrà bene, ci sarà contro l'Atletico Madrid".

Quanto cambia giocare a Montjuic rispetto al Camp Nou?

"Montjuic deve somigliare al Camp Nou. I tifosi devono venire a caricarci domani, essere il nostro dodicesimo uomo perché i nostri calciatori sentano il loro sostegno in campo".