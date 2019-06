Barella conteso: nuovo vertice tra Inter e Cagliari domani in Lega

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella è diviso tra Roma e Inter. I giallorossi hanno superato l'offerta nerazzurra inserendo anche Defrel nell'affare ma il giocatore non ha ancora dato la sua preferenza. Come spiega il Corriere della Sera domani è in programma un nuovo incontro tra l'Inter e il Cagliari nella seda della lega a Milano ed è probabile che arrivi in un rilancio da parte di Beppe Marotta che però non vuole partecipare a giochi al rialzo. I nerazzurri al momento restano i favoriti per l'acquisto del centrocampista sardo, la cui volontà sembra che possa essere decisiva alla fine.