Barella si promette a Conte: Inter tranquilla ma l'offerta Roma resta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto su Nicolò Barella, che arriva dalle colonne del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Ieri l'agente Alessandro Beltrami era nella sede dell'Inter: il club ha ribadito di non voler partecipare ad aste, il Cagliari sa bene che il giocatore ha scelto la destinazione meneghina da tempo. Intanto, Barella si sarebbe promesso a Conte nelle diverse telefonate ricevute nell’ultimo periodo nonostante la concorrenza della Roma. La formazione capitolina non è ottimista in merito al centrocampista del Cagliari, per questo ha messo in agenda un incontro con la Fiorentina per il centrocampista Jordan Veretout.

L'offerta per Barella resta valida. La Roma, fino a quando il centrocampista resterà sul mercato, tiene viva la propria proposta: 50 milioni (35 più il cartellino di Gregoire Defrel) per il Cagliari.