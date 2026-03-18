Bayern Monaco, Diaz: "Sono contento per il gol ma soprattutto per la squadra"
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Luis Diaz, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria per 4-1 contro l'Atalanta. Le sue parole: "Sono molto contento per il gol, sono stato attento al portiere. Sono contento per la squadra".
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