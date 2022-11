Bayern Monaco-Inter, le formazioni ufficiali: esordio dal 1’ per Bellanova, c’è Lautaro

vedi letture

Ultimi 90 minuti della fase a gironi di Champions League, Inter e Bayern Monaco li affrontano già certi della qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle 21 all’Allianz Arena, di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Julian Nagelsmann conferma Choupo-Moting centravanti. Spazio per Gravenberch e Coman, in difesa coppia Upmecano-Pavard.

Simone Inzaghi cambia diversi elementi rispetto alla formazione tipo. Tornano titolari Asllani e Gosens, esordio dal primo minuto in nerazzurro per Bellanova. In attacco Correa dal 1’ con Lautaro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting.

Allenatore: Nagelsmann.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Correa.

Allenatore: Inzaghi.