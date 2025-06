Il Napoli punta Chiesa e Darwin Nunez. E spunta il clamoroso possibile scambio col Liverpool

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Federico Chiesa, giocatore uscito dal giro azzurro dopo il suo trasferimento al Liverpool: "Ho parlato con Chiesa e gli ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità: vale per lui come per gli altri", aveva detto Ringhio.

Una delle possibilità per l'ex Juventus è il Napoli, col club azzurro che ha in ballo diverse situazioni col Liverpool in merito al futuro. I Reds non si opporranno alla cessione dell'italiano, ovviamente alla giusta cifra, e fra i giocatori in uscita hanno anche l'attaccante Darwin Nunez, altro profilo che potrebbe interessare non poco al Napoli.

A tutto ciò si lega la questione Victor Osimhen, centravanti che resta in odore di cessione dopo l'ottima stagione in prestito al Galatasaray: il nigeriano ha rifiutato per ora l'Arabia Saudita, convinto di poter trovare una big europea. Ed il Liverpool ha iniziato a fiutare l'affare, col Napoli che continua a trincerarsi dietro la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Un possibile scambio, con Chies e Nunez a Napoli e Osimhen a Liverpool, è ad oggi molto complesso da mettere in piedi. Ma l'idea esiste. E le prossime settimane di calciomercato diranno se sarà destinata a restare tale o se potrà trasformarsi in qualcosa di concreto.