Benatia: "Tornare a Roma con gli sceicchi del Qatar? Magari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di sabato tra i giallorossi e i friulani: "Sono due squadre a cui sono legato. Penso finisca 2-1 per la Roma, è importantissimo vincere per andare in Champions. Ce la possono fare, ma non devono più sbagliare. A Udine voglio bene, i Pozzo sono stati fondamentali, come Guidolin: mi ha insegnato la mentalità italiana e la cultura del lavoro, mi ha fatto capire come ci si comporta in un gruppo e con la sua Udinese facemmo dei risultati incredibili. Con Garcia ho lavorato solo un anno, ma gli voglio bene. Mi ha dato fiducia, a volte gli facevo anche da interprete, dopo i due mostri Totti e De Rossi mi fece capitano. Sono cose che non dimentico, così come l’Olimpico. Quando entri in quello stadio, con quella gente, hai voglia di spaccare il mondo. Meriterebbero di vincere di più, quei tifosi. E io li capisco. Il vero romanista vuole vincere. L'addio alla Roma? Il tempo mette a posto le cose. Ho risentito Sabatini, una gran persona, come Massara e Balzaretti. Per non parlare di Totti. Purtroppo non ho potuto vederlo quando è venuto a Doha, ma spero di andarci presto a cena. Pallotta? Mai più sentito. Il Qatar? Ci stiamo ambientando, sapevo che il calcio qui non è ad alti livelli, ma la vita è serena. Poi vediamo, ho firmato per due anni e mezzo, ma non sono abituato a fare programmi. Tornare alla Roma insieme agli sceicchi? Magari (ride ndr)".