Benevento tra preparazione atletica e mercato. Dalla Fiorentina arriva Dabo

Il Benevento continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato, che per Maggio e compagni avverrà il 26 settembre a Marassi contro la Sampdoria.

Gli uomini di Inzaghi, dopo aver messo benzina nelle gambe durante il ritiro austriaco, affronteranno il primo vero test stagionale, sabato al Vigorito contro la Reggina allenata da Mimmo Toscano, neopromossa in serie B.

Una occasione per il tecnico giallorosso, per testare la condizione dei suoi calciatori contro un avversario sicuramente impegnativo.

Nella giornata di ieri, intanto, è stato definito il tabellone della Tim Cup.

Per il Benevento, che entrerà in gioco a partire dal terzo turno preliminare, una tra Empoli e la vincente della sfida tra Avellino e Renate.

Qualora i giallorossi dovessero arrivare agli ottavi, dopo aver superato anche il quarto turno preliminare, si profilerebbe il derby con il Napoli.

Fronte mercato: all'ombra della Dormiente arriva, dalla Fiorentina, il centrocampista Dabo. Per lui, un contratto di due anni con opzione per il terzo.

In viola, approda il baby prodigio della primavera giallorossa, Gentile.

Con l'arrivo di Dabo, salgono a sei gli acquisti in casa Benevento, dopo Glik, Ionita, Foulon, Lapadula e Caprari.