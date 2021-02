Bologna, Bigon: "Vicini a Niang, ma ha fatto altre scelte. Ringrazio i tifosi"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato pochi minuti fa ai microfoni di Sky:

Che mercato è stato per il Bologna?

"L'esperienza mi ha fatto capire perchè a gennaio si parli di riparazione. E, guardando l'organico e il rendimento, c'era poco da riparare. Sono soddisfatto della rosa che abbiamo messo a disposizione dell'allenatore, abbiamo inserito in gruppo alcuni calciatori stranieri ma di grande prospettiva che il tecnico sarà bravo ad inserire progressivamente. Di più non si poteva fare, ora speriamo di battere il Benevento e di avvicinarci alla salvezza".

Però avete trattato Niang...

"Nel reparto offensivo abbiamo tanti calciatori di un certo livello, sta esplodendo definitivamente anche Barrow che, come tutti i giovani, aveva soltanto bisogno di tempo. E' vero che abbiamo trattato Niang, l'accordo era praticamente raggiunto ed eravamo pronti a riempire questa casella. Poi il ragazzo ha fatto scelte personali differenti, che vanno rispettate. Va bene così, pensiamo al presente".

Che partita si aspetta oggi?

"Sarà una gara importante per entrambe, il Bologna ha tutte le carte in regola per portarla a casa ma dobbiamo prepararci a soffrire. Ci ha fatto tanto piacere ricevere la spinta dei tifosi prima di arrivare allo stadio, in questo calcio con le porte chiuse è sempre uno stimolo in più. Dobbiamo ripagarli con una grande prestazione sul campo.