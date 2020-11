Bologna, la priorità per gennaio resta l'attacco: l'ultima idea porta a Pellegri

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in vista del mercato di gennaio il Bologna è alla ricerca di una punta e l'ultima idea porta a Pietro Pellegri, punta che ha superato una serie di infortuni nel Monaco ma che vorrebbe rientrare in Italia per ritrovare la continuità perduta. Il giocatore è stato pagato 25 milioni più bonus nel 2018, ma non è mai riuscito a rendere al massimo in Ligue 1 ed è per questo che i rossoblu starebbero pensando di puntare su di lui e sulla sua voglia di rilancio.