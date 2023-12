Bologna, Motta: "Soddisfazione enorme, non era facile. Questa vittoria è per Mihajlovic"

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Roma. "Abbiamo avuto una buonissima prestazione, poi alla fine noi viviamo tutte le partite in questo modo al massimo. I ragazzi sono stati bravi a gestire la partita, stare uniti, difendere, compattarsi e alla fine abbiamo fatto una buonissima prestazione in tutti i sensi. Non era facile stasera, noi abbiamo cercato di fare il nostro al massimo. Dal primo giorno di lavoro si sono presentati con l'idea di crescere, migliorarsi e fare prestazioni come quella di oggi. E' una soddisfazione enorme battere la Roma in casa, i ragazzi sono consapevoli che c'è una solo strada per arrivare a questi risultati. Oggi c'era un qualcosa di speciale, la vittoria per Sinisa e sono sicuro che ci stava guardando".

C'è un mondo dentro il primo gol.

"Ho sempre detto che solo il lavoro, solo il sorriso non è funzionale e il lavoro con il sorriso diventa qualcosa di speciale. Questi ragazzi ci danno delle soddisfazioni in partita dove alla fine conta, però danno la soddisfazione quando li vedi allenare con professionalità ed impegno. Nel gol abbiamo da dietro giocatori intelligentissimi, sanno inserirsi nello spazio quando si crea e Ndoye ha un cambio ritmo enorme. L'attaccante deve fare gol ma deve anche aprire gli spazi per i compagni, ha fatto questo Zirkzee".

Altra grande partita di Zirkzee, quanti margini di crescita ha?

"Sta dimostrando tutti i giorni di stare molto bene, ha grande qualità tecnica e fisica. Aiuta il gruppo sempre, si sacrifica anche se non è un sacrificio perché è il loro lavoro. Nel primo tempo ha fatto un rientro difendendo nella nostra aerea di rigore, qualche volta perde qualche pallone che non deve perdere per la qualità che ha. E' un ragazzo fantastico, lavoratore e oggi si vede".

Si continua a sognare?

"Abbiamo il dovere di presentarci già domani per prepararci per la partita di mercoledì".