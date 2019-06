Bologna, Nagy in uscita ma dice no alla proposta del Trabzonspor

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adam Nagy, dopo aver saputo di non rientrare nei piani di Mihajlovic in vista della prossima stagione, si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra e iniziare una nuova avventura. L'ungherese sfoglia la margherita anche se per il momento, l'unica certezza, è il no rifilato al Trabzonspor. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.