Bologna, Palladino: "Darmian lo chiamo 'il professore'. Enem? È serio, mi piace"

Inutile girarsi intorno, per Matteo Darmian quella di domani tra Bologna e Inter non sarà una partita come le altre, visto che il difensore ha trascorso anni importanti e vinto titoli in nerazzurro. Raffaele Palladino, tecnico dei rossoblù, ne ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia: "Lo chiamo 'il professore'. Vede le cose prima che accadono, è un allenatore in campo. Lo vedo bene da terzo di destra anche se è stato preso per sostituire Holm. A Lecce ha giocato lì perché si è infortunato Theate, ma non era previsto. Il reparto difensivo sta crescendo e stiamo trovando nuovi automatismi, anche se serve ancora pazienza per mettere a posto le cose. In quel ruolo abbiamo anche Vitik".

Come sta valutando Enem?

"A prescindere dal gol, è un ragazzo che mi piace. È serio, l'ho provato da trequartista e l'ha fatto con grande serietà e professionalità e nell'ultima settimana ho visto strappo, gamba e lo vedevo molto bene dentro agli allenamenti e ne ha approfittato in partita. Domani vedremo se avrà ancora spazio".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Raffaele Palladino.