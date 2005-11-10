Bologna, Pobega: “Dobbiamo essere più cinici: mi è mancata freddezza sul possibile 2-0”

Primo gol stagionale per Tommaso Pobega, che non segnava in campionato dall’ultima gara della scorsa stagione proprio contro l’Inter e che quest’oggi ha sbloccato la gara nel match contro i nerazzurri del Dall’Ara. Purtroppo per lui e per il Bologna, la squadra di Chivu ha prima trovato il pareggio con Thuram per poi ribaltarla nella ripresa grazie a Carlos Augusto e Bonny.

Al termine del match lo stesso Pobega ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “Sono soddisfatto per il gol, ma c’è rammarico perché potevamo raccogliere di più, soprattutto nel primo tempo”.

E ancora, sulla prestazione: “Abbiamo fatto una prestazione di alto livello tenendo il ritmo alto, rimanendo lucidi nelle giocate e creando tante situazioni da gol, però avremmo dovuto essere un po’ più cinici: io stesso ho avuto un’occasione che con maggiore freddezza avrebbe potuto portarci sul 2-0. Dobbiamo lavorare e trovare più sintonia per fare in modo che l’atteggiamento e la voglia di far gol di questo primo tempo diventino una costante”.