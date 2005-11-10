Bologna, Pobega: "Primo tempo di alto livello. Questo inizio non al top non cancella niente"
Lorenzo Di Benedetto
Il centrocampista del Bologna, Tommaso Pobega, autore del gol del momentaneo vantaggio nella sfida poi persa dai rossoblù contro l'Inter, ha parlato a Sky Sport per analizzare la gara: "Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, con aggressività giusta e qualità, mettendo in difficoltà l'Inter. Nel secondo tempo non abbiamo fatto le stesse cose e se non le fai e ti abbassi ti esponi alle loro qualità. Loro sono una squadra molto forte e lo sappiamo, volevamo tenere alto il ritmo ma non ci siamo riusciti".
Cosa sta portando Palladino per farvi ritrovare entusiasmo?
"Sta cercando di riportarci con l'autostima alta perché non è che un inizio non al top possa vanificare tutto il lavoro fatto in passato".
Qual è la difficoltà più grossa che state trovando nel post Italiano?
"Ci siamo interrogati tanto su questa cosa ed è difficile trovare una risposta. Stiamo cercando di alzare l'intensità in allenamento, oltre alla qualità. Dobbiamo ripartire da ognuno dio noi e poi arrivare al weekend per fare la miglior prestazione possibile".