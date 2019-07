© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport nel futuro di Cesar Falletti, fantasista classe ‘92 del Bologna, ci sarebbe ancora la Serie B. Dopo la stagione in prestito al Palermo infatti l’uruguayano sarebbe finito nel mirino della neopromossa Virtus Entella anche se l’alto ingaggio del giocatore potrebbe rappresentare un ostacolo a meno che lo stesso centrocampista non decida di abbassare le pretese per avere la possibilità di giocare.