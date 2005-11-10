Bournemouth, Kluivert: "Felice per il rigore, Malen è come un fratello per me"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:42Serie A
autore Marco Pieracci
22.10.2026 23:42Serie A
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Justin Kluivert, attaccante del Bournemouth, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta per 3-0 sul Milan, sbloccata da un suo calcio di rigore: "Mio padre ha segnato un gol più importante del mio al Milan, ma sono felice per il rigore".
Il vostro ritmo ha messo in crisi il Milan?
"Sappiamo che il Milan è una grande squadra e che dovevamo andare a una grande velocità, stasera abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare. Oggi volevamo vincere, guardiamo partita dopo partita. Adesso ce ne aspetta un'altra molto importante contro il Manchester United".
Vuoi salutare il tuo amico Malen?
"Malen è mio fratello, gli mando un abbraccio. Forza Roma!"
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