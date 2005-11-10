Kluivert: "Milan domani, Man United domenica: per partite così non servono motivazioni"

Insieme al suo allenatore Rose ha parlato anche l'esterno offensivo Justin Kluivert del Bournemouth, per introdurre in conferenza stampa la partita di Europa League di domani contro il Milan: "Ricordo che dopo soli sei mesi in cui ho fatto il mio arrivo nella prima squadra dell'Ajax, abbiamo raggiunto la finale di Europa League. Poi abbiamo perso con il Manchester United, ma ho vissuto sensazioni straordinarie. Ora che sono più vecchio e non ho fatto altre finali, so quanto sia stato speciale. Un traguardo meraviglioso, che vorrei ripetere quest'anno con il Bournemouth".

La nuova dimensione delle Cherries

E ancora, concentrandosi sul presente dice il figlio d'arte: "Questa società ha fatto un buon lavoro nell'attirare giocatori che conoscono già le competizioni europee, chiaro che la proprietà sia sempre stata ambiziosa: gli va dato credito di aver trovato e messo sotto contratto un certo tipo di profili. Abbiamo raggiunto l'Europa League, ora è il momento di mostrare le nostre abilità su certi livelli".

Una sfida tutta nel segno del rossonero

Prosegue e conclude Kluivert junior: "Il Milan domani e il Manchester United domenica, sono queste le partite che sogni quando sei bambino. E per incontri così non ti servono le motivazioni. Sarà una battaglia tutta rossonera, vorrei sentire i nostri tifosi che cantano per noi, come hanno fatto nelle ultime partite. Per favore, non vi fermate, anche se dovesse piovere. Sarà una notte speciale".