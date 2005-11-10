Bournemouth, Kluivert: "Milan grande squadra, sarà dura. Roma? Vincerà lo Scudetto"

Justin Kluivert sfiderà oggi il Milan in Europa League con il Bournemouth e ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha elogiato i rossoneri, definendoli una grande squadra con una storia importante. L'esterno offensivo è quindi consapevole delle difficoltà che incontreranno gli inglesi di Rose, che sono comunque a punteggio pieno nella competizione.

Ha già sfidato Amorim

In Premier League Kluivert ha già avuto l'opportunità di giocare contro il tecnico portoghese, di cui parla benissimo: "Ha avuto una buona carriera, soprattutto allo Sporting. Allo United le cose non sono andate come avrebbe voluto, ma a un allenatore può capitare un’esperienza difficile. Adesso però sta facendo bene al Milan e sta ottenendo buoni risultati".

La Roma nel cuore

Kluivert non dimentica il suo passato giallorosso e dichiara di seguire ancora la squadra di Gasperini, anche perché Malen, uno dei suoi migliori amici, gioca e segna proprio nella Capitale: "Per me sempre 'Forza Roma'. Vincerà lo Scudetto".