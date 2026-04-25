Bowie: "Priorità al Verona, poi penserò alla Scozia. Spero di andare al Mondiale"
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Kieron Bowie, attaccante scozzese del Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara casalinga contro il Lecce: "La priorità è provare a salvare il Verona, poi penserò al Mondiale: cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore per farmi convocare".
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