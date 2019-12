Brescia, torna Corini: "Con Cellino periodi altalenanti. Dovevo chiarire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna sulla panchina del Brescia, Eugenio Corini. Queste le prime dichiarazioni del tecnico delle Rondinelle. "Sono stato contattato domenica dal d.s., gli ho detto che avrei voluto parlare con il presidente, perché si erano create delle incomprensioni. Facevo fatica a dargli una forma, come sempre le cose importanti si fanno lottando insieme, probabilmente in quel periodo non si è affrontata la sinergia corretta. Ho avuto bisogno di parlare con Cellino perché abbiamo alternato periodi in cui ci siamo parlati e momenti di lontananza. Ho il mio carattere, ma sono abituato a chiarire".