TMW Brio: "Vlahovic, pensaci bene: la Juve è la Juve. Il primo Del Piero discontinuo come Yildiz"

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni dei media a margine dell'evento organizzato quest'oggi dalla Fondazione Vialli e Mauro. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "La Juve tornerà a vincere, è questione solamente di tempo. Tanti cambiamenti? Può succedere, ma sembra che le scelte ora siano giuste. Penso a Carnevali, persona valida in cui crediamo tutti".

La crisi del calcio italiano è legata anche alla crisi della Juve?

"No, anche le altre squadre italiane non hanno mica tutti giocatori italiani. Non conta se uno è italiano o meno, bisogna acquistare i calciatori giusti".

Cosa consiglia a Vlahovic?

"Lui è grande e vaccinato. Io dico solo che la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene".

Rivede Del Piero in Yildiz?

"Sì, il primo Del Piero era come l'Yildiz attuale: alternava partite buone a partite meno buone, poi ha trovato continuità. Kenan è giovane e ha un grande futuro dinanzi a sé, la Juve ha fatto bene a puntarci".